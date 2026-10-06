"¿Qué hace Sonsoles Ónega en este programa?": la sorpresa de Silvia Abril y Lorena Castell en plena prueba de Congelados

Sonsoles Ónega es la encargada de presentar la nueva prueba de Congelados. Silvia Abril y Lorena Castell se muestran muy sorprendidas al verla en pantalla. Esa es su reacción.

Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell, capitanes de sus equipos, se enfrentan en esta diferente prueba de Congelados. Y es que quien la presenta no es Àngel Llacer sino Sonsoles Ónega. Mientras los tres están congelados, "la única forma de hacer callar a Silvia y Lorena", según dicen el plató, aparece en pantalla la presentadora de 'Y ahora, Sonsoles'.

"¿No han notado en los últimos días que su nariz es como un grifo y no les da el sueldo para pañuelos?, no está solo, un nuevo virus respiratorio ha llegado a nuestro país", afirma la periodista en pantalla, dejando anonadados a los tres capitanes, que no tienen ni idea de lo que se les viene encima: una nariz gigante que les deja pringados de moco verde.

"¿Qué hace Sonsoles en este programa?", se pregunta Silvia Abril cuando, de golpe, a Miki Nadal le cae por sorpresa un moco gigante. "¡Se ha movido muchísimo!", destaca Lorena Castell, que afirma que se trata de "la nariz de Berto".

Puedes ver la prueba y la reacción de los tres en el vídeo principal de esta noticia.

*¿Te perdiste Congelados, el nuevo concurso de Àngel Llàcer? Ya puedes volver a verlo en atresplayer.

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