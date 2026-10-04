La Policía Nacional comienza a desalojar el asentamiento de migrantes de la playa de El Trampolín de Ceuta

La Policía Nacional comienza a desalojar el asentamiento de migrantes de la playa de El Trampolín

Los detalles A eso de las 08:00, 30 furgones policiales han llegado al lugar para trasladar a una parte de las 3.500 personas que siguen allí. Es solo una primera fase del operativo, ya que no hay plazas para todos en los diferentes puntos de acogida.

La Policía Nacional ha iniciado el desalojo del asentamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, en Ceuta, como parte de una "primera fase" para vaciar el área, donde se estima que hay más de 3.500 personas. Desde las 08:00, unos 30 furgones policiales, junto a vehículos blindados, han participado en el operativo para evitar altercados. Los migrantes serán trasladados en autobuses al CATE para un triaje, y tendrán la opción de regresar voluntariamente a Marruecos. El despliegue policial es significativo, y el Ministerio del Interior ha reforzado el operativo debido a su envergadura.

La Policía Nacional ha comenzado a desalojar a primera hora de la mañana el asentamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, en Ceuta. Según ha informado la Jefatura Superior ceutí, el traslado es parte de una "primera fase" para vaciar un lugar en el que se estima que hay más de 3.500 personas.

Ha sido a eso de las 08:00 cuando unos 30 furgones policiales se han unido a dos blindados medios sobre ruedas y un tercero de alta movilidad táctico, adscritos a las Unidades de Intervención Policial, para evitar posibles altercados.

Los migrantes se trasladarán en autobuses hasta el CATE, donde se les realizará el correspondiente triaje a quienes así lo deseen.

Al igual que sucedió durante el desalojo de Benítez, también tendrán la opción ser conducidos a la frontera para retornar a Marruecos de forma voluntaria. En aquella ocasión, cuando se levantó en asentamiento en el que había unos 300 migrantes, la gran mayoría decidió volver a su país.

Para este operativo, el despliegue policial es mayor tanto en recursos humanos como materiales, a la espera de que el Gobierno informe del volumen de efectivos y vehículos activados.

El Ministerio del Interior ha querido reforzar todo para esta operación debido a la envergadura de la misma y la Policía, ante la gran cantidad de personas que en la playa, ya ha advertido de que esto es solo una primera fase del desalojo del lugar. No hay plazas disponibles en los dispositivos de acogida para todos los que hay en El Trampolín. El objetivo es desalojar el tramo más cercano a la planta desalinizadora.

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