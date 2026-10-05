La predicción de Pablo Simón para el 29N: "Hay un 90% de probabilidades de que PP y VOX tengan mayoría, pero hasta que no se meten los votos en la urna..."

Pablo Simón analiza el tablero político ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Asegura que si Feijóo no se convierte en presidente, "su carrera política se acabó" y tiene claro que, en su caso, "no hay Gobierno viable que no pase por un entendimiento de PP y Vox".

Andrea Ropero analiza con Pablo Simón las claves del anuncio de elecciones anticipadas. El politólogo señala que, con los resultados de las encuestas, el Partido Popular sería la fuerza más votada, aunque hay sondeos que le dan "menos de lo que tuvo en las pasadas elecciones".

Quien sí sube es Vox, al que las encuestas dan un crecimiento de 6 o 7 puntos, lo que para Simón significa que "no hay Gobierno viable que no pase por un entendimiento de PP y Vox". Visto lo visto en las comunidades autónomas, señala que "sin duda, van a pedir carteras".

Entre ellas estaría Agricultura y Políticas Sociales. En la segunda, podría haber un cambio de nombre por "Ministerio de Familia" en el que la formación de Santiago Abascal podría centrar sus políticas que tuvieran que ver con igualdad o el tratamiento a minorías sexuales. También cree que Vox podría incluso pedir carteras de Estado como Defensa, Interior o Migraciones.

Para Simón, estas elecciones son un punto clave para Feijóo: "Está claro que si no se convierte en presidente, su carrera política acabó", afirma rotundo el politólogo, que defiende que si el actual líder del PP no es capaz de armar una mayoría, su partido "tendrá que buscar un relevo".

Sobre Ayuso y sus declaraciones en las que ya siembra la duda del pucherazo, Simón recuerda que ya lo hizo en el pasado y que en esta ocasión viene motivado por el auge de Vox en Madrid y su interés en captar el voto "más antisistema, conspiracionista, que está ahora indeciso entre PP y Vox".

Afirmaciones que, según el experto, se hacen "sin entender muy bien que nuestro sistema electoral tiene muchísimas garantías" y "sin atender a una realidad que es que la gente que no vote por correo probablemente luego no vaya a votar", entre ellos votantes del PP.

¿Quién capitalizará las movilizaciones por la vivienda?

En el caso del PSOE, Simón apunta que, según los datos, "en torno a un millón de votantes se han ido a la derecha", mientras que hay otro millón y medio de votantes que están desmovilizados y que deberían ser a los que aspira a activar.

Esta es, según él, la "clave fundamental" y donde "la vivienda puede jugar algún papel". Por otro lado, también está la cuestión del voto útil, al no haber aún candidato a la izquierda del PSOE, lo que llevaría a parte del electorado a "refugiarse en Sánchez como pararrayos contra un Gobierno de PP y Vox".

Sobre quién está en mejor posición de capitalizar las movilizaciones por la vivienda, Simón cree que el Sindicato de Inquilinas "va a poner una serie de reivindicaciones encima de la mesa y habrá partidos que serán muy receptivos a incorporarlo en su programa electoral".

En este sentido, asegura que Podemos o Frente Amplio incluirán "casi el 90% de las demandas", si bien eso no significa que vaya a convertirse en votos.

A la izquierda del PSOE, Simón considera que "penaliza mucho" que Frente Amplio no tenga aún un candidato, ya que es parte del electorado, más de medio millón de votantes, "están huérfanos porque ni siquiera saben a qué votar".

Respecto a Junts, Simón cree que no se esperaban el adelanto electoral: "Pensaban que era un farol", afirma el politólogo, que explica que "han tomado la decisión de competir por la derecha en Cataluña, pero a mi juicio hay algo indudable: hay muchísimas probabilidades de que Junts pase a ser irrelevante durante muchísimo tiempo".

¿Hay partido?

En este punto, la previsión de Simón es que "hay un 90% de probabilidades de que PP y VOX tengan una mayoría, pero la magia de la democracia es que hasta que no se meten los votos en la urna, no sabemos qué es lo que ocurre".

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