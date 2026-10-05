Una vecina de Marinaleda sorprende a Isma Juárez con el precio de su vivienda: "¡En 38 años, 10.944 euros!"

Isma Juárez se desplaza hasta Marinaleda para conocer de primera mano cómo son las viviendas de este municipio sevillano y cuánto pagan sus vecinos por ellas. En su particular 'tour', el reportero conoce a Manolo y a Ana.

Después de conocer al alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez, y el modelo de vivienda del municipio, Isma Juárez se lanza a recorrer sus calles para comprobar cómo es vivir allí. El reportero, que llega desde Madrid y Barcelona, a las que define como "la Champions de la especulación", no tarda en descubrir que la realidad de Marinaleda es muy diferente.

Una de sus primeras paradas es la casa de Manolo, un vecino que lleva siete años viviendo en una de estas viviendas. "Pagamos 15 euros porque esta casa es autoconstruida", explica. La cifra ya sorprende a Isma, pero más aún cuando descubre las dimensiones de la vivienda: 90 metros cuadrados y otros 100 de patio, además de tres habitaciones, salón, cocina y dos cuartos de baño. "Me falta el aire", reacciona entre risas.

Pero su recorrido por Marinaleda todavía guarda otra sorpresa cuando conoce a Ana, otra vecina del municipio que lleva nada menos que 38 años viviendo en su casa. ¿Cuánto paga al mes? 24 euros. "¡En 38 años has pagado 10.944 euros!", exclama el reportero al conocer cuánto ha abonado Ana durante casi cuatro décadas.

Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo sobre estas líneas.

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