Nueve días en Sol: la acampada sigue cobrando fuerza reclamando soluciones para la vivienda

Los detalles Pese al revés de los decretos o a la tensión vivida por la cercana presencia de ultras, la acampada sigue creciendo en tamaño y en reivindicaciones.

Los manifestantes en la Puerta del Sol cumplen nueve días de acampada, pese a que los decretos de vivienda no fueron aprobados. La movilización comenzó el sábado pasado en apoyo a Maricarmen y creció durante el fin de semana. El lunes, la protesta logró llevar la crisis de la vivienda al Congreso de los Diputados, donde el Gobierno intentó negociar dos decretos. A pesar de las lluvias y la tensión por una manifestación de ultraderecha cercana, la acampada ha permanecido pacífica. Aún sin fecha de finalización, continúan reivindicando el derecho a la vivienda, enfrentando desafíos diarios.

Nueve días se cumplen de acampada en la Puerta del Sol. Y, pese al revés de que no se aprobaran los decretos de vivienda, los manifestantes siguen con fuerza para seguir.

Todo comenzó el pasado sábado, cuando algunos de los manifestantes que mostraron su apoyo a Maricarmen decidieron acampar en Sol. El fin de semana permitió que el tamaño creciera.

Y, cuando llegó el lunes, la acampada había conseguido trasladar no solo el caso de Maricarmen, sino la crisis de la vivienda al Congreso de los Diputados. El Gobierno se puso manos a la obra para negociar dos decretos para intentar solucionar la crisis habitacional.

Mientras tanto, los manifestantes tuvieron que afrontar algunos problemas para contener el agua de las lluvias que caían en la capital española y que complicaban el transcurso de la acampada.

Los presentó, pero la acampada siguió después de una asamblea a la espera de la votación en el Congreso de los Diputados. Fue mientras tanto cuando el alcalde de Madrid señalaba la peligrosidad de algunos de los manifestantes por tener cuchillos que utilizaban para cortar alimentos.

No obstante, los miembros de la acampada, entre ellos la dueña del utensilio, desmentían el tamaño del cuchillo y recordaban que todos los días han transcurrido de manera pacífica.

Fue entonces cuando llegó el viernes y se confirmó la caída de los dos decretos. Los manifestantes, lejos de retirarse, decidieron de nuevo continuar la acampada para seguir reclamando los derechos a la vivienda.

Un día que dio paso al sábado, sin duda la jornada más tensa en Sol. La convocatoria de una manifestación de ultraderecha cercana a la acampada provocó momentos de tensión y la formación de una cadena humana para evitar la posible llegada de los ultras.

Finalmente, fuerte presencia policial mediante, no se produjeron altercados y solo tres de los manifestantes de la ultraderecha fueron detenidos durante la jornada.

Ya este domingo, la acampada afronta su novena noche de una movilización pacífica. Los días van pasando y algunos de los mismos son complicados, pero allí siguen reivindicando el derecho a la vivienda sin fecha de finalización.

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