La Policía Nacional vuelve a la playa del Trampolín de Ceuta para iniciar la segunda fase del levantamiento de migrantes

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026.

Los detalles Este lunes, sobre las 08:00 horas, los efectivos policiales han regresado a la zona de la que este domingo se trasladó a unas 1.100 personas hasta el CATE situado en las inmediaciones de la frontera del Tarajal para proceder a su identificación.

A primera hora de este lunes 5 de octubre, la Policía Nacional ha comenzado un nuevo operativo en la playa del Trampolín de Ceuta para continuar el desalojo de los cientos de migrantes que todavía permanecen en este arenal.

Este domingo, la Policía Nacional escoltaba los autobuses llenos de personas migrantes desalojadas de la playa del Trampolín hacia la zona de la frontera del Tarajal, donde unos optan por quedarse en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) al objeto de ser filiados y posteriormente acogidos y otros prefieren regresar a Marruecos a pie y voluntariamente.

Este lunes, sobre las 08:00 horas, los efectivos policiales han regresado a la zona de la que este domingo se trasladó a unas 1.100 personas hasta el CATE situado en las inmediaciones de la frontera del Tarajal para proceder a su identificación.

De este modo, y según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes volverán a ser conducidos en autobuses hasta el paso fronterizo, donde ayer más de la mitad de los trasladados expresaron su deseo de regresar voluntariamente a su país de origen.

El objetivo fundamental de esta operación es poder liberar de forma definitiva esta playa, sobre todo a raíz de que los últimos análisis realizados por Ceuta determinaran que las aguas de la misma se encuentran contaminadas.

Asimismo, el proceso de traslado se está agilizando al haber quedado plazas libres en los centros temporales abiertos por el Gobierno en distintas zonas de la ciudad con el objetivo fundamental de que no queden en las calles ningún migrante tanto adulto como menor.

La Policía Nacional ha vuelto a desplegar un importante dispositivo policial en el entorno de la playa, donde este domingo prácticamente se consiguió liberar la mitad de la playa gracias a un operativo en el que intervinieron más de 350 agentes ayudados por Guardia Civil, Policía Local e incluso personal de las Fuerzas Armadas.

La playa del Trampolín se había convertido en el principal asentamiento irregular de migrantes que entraron en la ciudad a finales de julio ya que en este lugar se estima que pueden estar unas 3.500 personas desde hace más de dos meses.

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