Eusebio, de 85 años, en la manifestación de Barcelona por la vivienda: "Mi obligación es estar aquí por mis tres nietos"

La manifestación por vivienda es transversal. Este lunes, en Barcelona, Eusebio, de 85 años, conversaba con laSexta y explicaba por qué estaba allí, manifestándose por la vivienda, porque fue un derecho de todos.

Eusebio tiene 85 años y ha salido a la calle en Barcelona por la vivienda. Miles de personas se han manifestado en la ciudad condal este lunes para reclamar una huelga general como medida de presión a la clase política ante la crisis de la vivienda.

"Estaba en casa y estaba pensando que debería estar aquí porque tengo tres nietos, ellos no han venido porque, claro, ellos no entienden mucho todavía de esto, pero yo pensé que mi obligación era estar aquí en defensa de todas las personas que se están moviendo aquí por la vivienda porque sé que mis nietos se van a encontrar algún día en esta situación. Por lo menos he intentado que eso no pase", confesaba Eusebio ante los micrófonos de laSexta.

Como asegura, "hoy aquí hay mucha gente", y desde la calle, "podemos conseguir que los alquileres y los precios de pisos puedan solucionarse". En el vídeo, podemos ver al completo su testimonio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.