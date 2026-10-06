"¡Esto muerde!": el susto de Silvia Abril, Miki Nadal y Pablo Puyol con las angulas en Congelados

Silvia Abril, Miki Nadal y Pablo Puyol no dan crédito al ver cómo cae una angula al agua mientras están congelados. "¿Esto no es lo que da calambre?", pregunta alucinado el actor.

Silvia Abril y Miki Nadal, capitanes de sus equipos, junto a Pablo Puyol, componente del equipo de Lorena Castell, se enfrentan a esta difícil prueba de Congelados. Los tres deben permanecer quietos con los pies en una piscina mientras les comienzan a caer al agua angulas.

"Eso muerde", asegura Silvia Abril al ver caer la primera en este vídeo, donde Pablo Puyol pregunta si "son las que dan calambrazos". "¿Dónde ha ido?", se preguntan los tres, que permanecen muy tensos y gritando a pesar de que Miki Nadal intenta traquilizarlos.

"Es solo una, no pasa nada", asegura Miki Nadal en este vídeo, donde, de golpe, aparecen varias angulas más por el tobogán. A gritos, Silvia Abril se sube al taburete mientras pide perdón a su equipo por moverse. Puedes ver el cómico momento en el vídeo principal de esta noticia.

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