El temporal continúa este lunes con lluvias torrenciales en Girona tras un fin de semana de inundaciones

¿Por qué es importante? Los fuertes chubascos y tormentas acecharán a la península en varios puntos como las dos mesetas, Baleares y, sobre todo, en áreas de Girona, donde se registrarán intensidades torrenciales y acumulados significativos.

El inicio de la semana estará marcado por un temporal que mantendrá las fuertes lluvias y tormentas en varias zonas de la península, especialmente en Girona, donde se esperan intensidades torrenciales y acumulados significativos. La Aemet prevé que las tormentas afecten también a las montañas del noroeste, el interior este, el Sistema Central y el este de Cataluña. Una dana estacionaria al oeste de Portugal provocará inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos dispersos, algunos con granizo. Las temperaturas subirán en la península y el viento será moderado. Tras un fin de semana de lluvias récord, siete centros educativos en Cataluña permanecerán cerrados debido a los daños. Además, Madrigueras y Bilbao sufrieron inundaciones severas.

El temporal no dará tregua con el inicio de la semana. Los fuertes chubascos y tormentas continuarán este lunes acechando a la península, en varios puntos como las dos mesetas, Baleares y, sobre todo, en áreas de Girona, donde se registrarán intensidades torrenciales y acumulados significativos.Ya este domingo la alerta era máxima en la ciudada catalana por el posible desbordamiento del río.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes los chubascos y tormentas afectarán también a las montañas del noroeste, las regiones del interior este, el entorno del Sistema Central y el este de Cataluña, donde son probables intensidades torrenciales en Girona de madrugada y acumulados significativos a lo largo del día.

La predicción indica que se mantendrá una situación de inestabilidad en la península bajo la influencia de una dana estacionaria al oeste de Portugal que dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos. Se prevén chubascos y tormentas dispersas ya desde primeras horas en regiones del centro y norte peninsular, con probabilidad de ser fuertes y con granizo en el interior oriental y este de Cataluña, incluso torrenciales en Girona.

Asimismo podrán darse acumulados significativos a lo largo del día en el este de Cataluña, aunque menos importantes que en fechas previas, mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas máximas se mantendrán con pocos cambios en los archipiélagos y subirán en el resto del país (las mínimas con pocos cambios) y el viento soplará moderado, con levante en el Estrecho, Alborán y Menorca, y del nordeste en los litorales de Galicia y Cataluña. En Canarias soplará el Alisio de flojo a moderado.

Ocho centros educativos cerrados

Todo ello después de un fin de semana de lluvias de récord en el que Cataluña se ha llevado la peor parte, con dos muertos en Tordera y Montornès y un desaparecido en Pineda por las tremendas inundaciones. Se llegaron a superar acumulaciones de 247 litros por metro cuadrado en Granollers y de 200 en Barcelona. Los Bomberos realizaron 221 rescates desde la noche del sábado al domingo.

En este sentido, el Departament d’Educació confirmaba este domingo de que al menos ocho centros educativos del el Maresme, el Vallès Oriental y el Vallès Occidental no podrán abrir este lunes debido a los daños provocados por las lluvias torrenciales.

Aunque no fue la única zona azotada por las tormentas. El municipio de Madrigueras, en Albacete, también sufrió este sábado terribles inundaciones en las que una mujer de 102 años perdió la vida. O Bilbao, donde el sábado por la noche el agua llegaba hasta las rodillas en el Casco Viejo y se produjeron 137 incidentes.

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