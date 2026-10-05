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Investigan la muerte a golpes de un matrimonio de avanzada edad en Madrid

Los detalles Los sanitarios han encontrado a la pareja con golpes en el cuerpo, producidos, al parecer, con un objeto contundente y solo han podido confirmar su fallecimiento.

Investigan la muerte a golpes de un matrimonio de avanzada edad en Madrid Investigan la muerte a golpes de un matrimonio de avanzada edad en MadridEmergencias Madrid
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La Policía Nacional investiga la muerte de un matrimonio de unos 75 años en un domicilio del distrito de Latina en Madrid, cuyos cuerpos presentaban signos de violencia producidos por un objeto contundente, según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid-112.

Los servicios de emergencia han sido alertados en torno a las 4.40 horas de esta madrugada del hallazgo de los cuerpos en una vivienda del número 12 del Paseo de los Húsares de la capital.

Los sanitarios han encontrado a la pareja con golpes en el cuerpo, producidos, al parecer, con un objeto contundente y solo han podido confirmar su fallecimiento.

De la investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional, que ya ha iniciado las pesquisas para localizar al presunto autor de las muertes.

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