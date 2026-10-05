El alcalde de Marinaleda revela a Isma Juárez su modelo de vivienda por 15 euros al mes: "Hay soluciones para acabar con la especulación"

Isma Juárez se traslada a Marinaleda, un municipio "buitres free" donde "pagar un alquiler cuesta lo mismo que un café en La Rambla de Barcelona". Allí conoce a Manolo y Ana, vecinos que pagan menos de 24 euros al mes por sus viviendas.

Isma Juárez irrumpe en el plató de El Intermedio directamente desde la localidad sevillana de Marinaleda, donde asegura haber visto cosas "que no creeríamos": "Viviendas dignas y asequibles". Un municipio "buitres free" que ha despertado la curiosidad del reportero: ¿cómo lo hacen sus vecinos?

Su primera cita es con Sergio Gómez, alcalde de Marinaleda. Isma Juárez, que ha nacido en Mallorca y ha vivido en Barcelona y Madrid, los que define como "la Champions de la especulación", quiere conocer el modelo de vivienda del municipio. "Aquí intentamos alejar un bien como es la vivienda de la lógica del mercado", explica Gómez, que detalla los dos modelos que existen en Marinaleda.

Por un lado, cuentan con un modelo de alquiler en el que el Ayuntamiento construye las viviendas de principio a fin con medios propios, sin recurrir a inmobiliarias. Por otro, existe un modelo de autoconstrucción, en el que el Ayuntamiento interviene y las personas beneficiarias participan aportando su propia mano de obra.

La comparativa se cuenta sola, vivir en una de estas casas en Marinaleda cuesta lo mismo que una suscripción a una plataforma de streaming: 15 euros al mes.

"Pedimos que la persona esté empadronada mínimo durante dos años y que no tenga otra vivienda en propiedad", explica el alcalde, que añade que las personas beneficiarias saben que esas viviendas "no se pueden vender". "Hay soluciones para acabar con la especulación de la vivienda en este país, lo único que hay que tener es voluntad política", sostiene Gómez.

Isma Juárez, de 'barrio tour'

Para comprobar cómo son estas viviendas, Isma Juárez hace su particular 'tour' por Marinaleda y visita una de las casas que sus vecinos disfrutan por tan solo 15 euros al mes.

Es el caso de Manolo, uno de los vecinos del municipio, que lleva siete años viviendo allí: "Pagamos 15 euros porque esta casa es autoconstruida". La vivienda cuenta con 90 metros cuadrados y 100 de patio, además de tres habitaciones, salón, cocina y dos cuartos de baño. "Me falta el aire", reacciona Isma Juárez entre risas. Otra vecina de Marinaleda, Ana, lleva 38 años viviendo allí y paga 24 euros. "¡En 38 años has pagado 10.944 euros!", alucina Isma.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.