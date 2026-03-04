Ahora

Luto en el periodismo

"Ojalá podamos seguir y continuar su legado": las emotivas palabras de Sonsoles Ónega a su padre Fernando

¿Por qué es importante? El periodista, reconocido como gran cronista de la Transición española, falleció este martes a los 78 años de edad.

Sonsoles Ónega junto a sus hermanos, Cristina y Fernando en la capilla ardiente de su padre, el periodista Fernando Ónega.
"Ojalá podamos seguir y continuar su legado". Se trata de las palabras de la presentadora Sonsoles Onéga este miércoles a la prensa en la Casa de Galicia de Madrid donde familiares, amigos de profesión o políticos se han despedido de su padre y también periodista Fernando Ónega, quien falleció este martes a los 78 años.

Tanto ella como sus dos hermanos Cristina y Fernando han agradecido las muestras de afecto y cariño que han recibido tras el fallecimiento, cuya capilla ardiente ha estado instalada hasta las 21:00 horas. Ha sido sobre las seis y media de la tarde, cuando los tres hijos han atendido a los medios de comunicación congregados en la puerta de la Casa de Galicia, por la que han pasado a lo largo de todo el día numerosas personalidades para dar el pésame a la familia, entre ellos la reina Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de compañeros de profesión.

"Nos habéis hecho estar muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros; y ha sido emocionante escucharos y saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a cada uno de los compañeros con los que trabajó. Ojalá podamos seguir y continuar su legado", ha afirmado Sonsoles Ónega. "Muchas gracias por todos las muestras de cariño que hemos recibido y por todos los mensajes", ha añadido la también periodista Cristina Ónega.

Nacido en la localidad lucense de Mosteiro el 15 de junio de 1947, Fernando Ónega ha sido un referente del periodismo en España, histórico cronista político y creador del famoso eslógan de Adolfo Suárez 'Puedo prometer y prometo'.

