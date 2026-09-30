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Ronda 3

La lluvia de vísceras y una lengua de vaca pone a prueba el estómago de Mario Vaquerizo, Fernando Romay y Sofía Cristo

La prueba de casquería pone a prueba el estómago de los concursantes, que reciben vísceras y hasta una lengua de vaca directamente sobre sus cabezas mientras intentan permanecer inmóviles.

La lluvia de vísceras y una lengua de vaca pone a prueba el estómago de Mario Vaquerizo, Fernando Romay y Sofía Cristo

Cuando parecía que cubrir de barro a los concursantes no podía ir a peor, llega la segunda prueba de la tercera ronda de Congelados: la casquería. Mario Vaquerizo, Fernando Romay y Sofía Cristo se enfrentan ahora a un auténtico festival de vísceras que pone a prueba, además de su capacidad para quedarse inmóviles, su estómago.

Entre los restos aparece incluso una lengua de vaca que acaba tocando la cabeza de Mario Vaquerizo, Fernando Romay y Sofía Cristo. A pesar de la desagradable sorpresa, los tres consiguen mantenerse completamente inmóviles y aguantan estoicamente la lluvia de casquería que les cae encima.

"Con el pestazo a carne cruda y sangre...", comenta Silvia Abril desde el plató al ver las imágenes. "La lengua de la vaca y la de Romay deben de ser de las mismas dimensiones", bromea.

*Puedes volver a ver el programa completo de Congelados en atresplayer.com.

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