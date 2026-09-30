"Ahora nos damos la torta": la tierna reacción de una abuela al viajar por primera vez en avión

Alfonso Arús muestra el emotivo regalo que le ha hecho el creador de contenido Jairo Rodríguez Moreno a su abuela: su primer viaje en avión, con destino a Roma.

Hay regalos que no se olvidan, y este es uno de ellos. El creador de contenido Jairo Rodríguez Moreno ha sorprendido a su abuela con un viaje a Roma, y para ella todo empieza con algo nuevo: subirse a un avión por primera vez.

"Ya explota", comenta la yaya nada más sentarse en su asiento, y con los ruidos que hace el avión antes de despegar. Una vez en el aire, le puede la ilusión y asegura que le "gustaría andar por las nubes". Eso sí, los nervios no se van del todo: "Ahora nos damos la torta", continúa inquieta.

"Ahora queremos ver cómo se desenvuelve por Roma", comenta el presentador de Aruser@s, que ha dejado claro querer seguir de cerca las aventuras de la yaya y su nieto por la capital italiana.

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