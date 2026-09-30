El impactante momento en el que un rayo alcanza a una motorista de 47 años en Vietnam

"La mujer se ha recuperado con normalidad tras ser trasladada al hospital", ha tranquilizado Alfonso Arús a la audiencia, tras mostrar el viral del momento en el que el rayo alcanza a la motorista.

"La mujer está bien", ha avanzado Alfonso Arús antes de mostrar en Aruser@s las imágenes del impactante momento en que un rayo alcanza a una mujer que iba en moto, la tira al suelo y la deja completamente inconsciente.

El suceso ha ocurrido en Vietnam. La víctima, una mujer de 47 años, recibe el impacto y pierde el conocimiento, y permanece así durante varios minutos sin recobrar la consciencia. "Es trasladada directamente al hospital y, una vez allí, se recupera con normalidad", ha explicado Alfonso Arús en el plató.

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