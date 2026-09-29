Feijóo asume los intereses de la patronal: vuelve al ataque con las bajas médicas y recupera el fantasma del absentismo laboral

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un encuentro con representantes empresariales organizado por la patronal Cecot en Terrassa (Barcelona).

Los detalles El líder del PP quiere dar más poder a las mutuas para dar de alta a trabajadores de baja, priorizando los intereses económicos de los empresarios a la salud de los trabajadores.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retomado el debate sobre el absentismo laboral, sugiriendo que se persiga el fraude en las bajas médicas. En un encuentro con la Confederación Empresarial de la Comarca de Terrassa, Feijóo propuso reforzar el papel de las mutuas en la sanidad privada, permitiéndoles realizar pruebas diagnósticas y dar altas en ciertas patologías. Esta postura coincide con las demandas de empresarios y la patronal, quienes abogan por una mayor colaboración con las mutuas. Feijóo prioriza así los intereses económicos sobre la salud de los trabajadores, advirtiendo sobre el enfoque del PP.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto este martes al ataque con las bajas médicas y ha recuperado el fantasma del absentismo laboral. "¿Hay fraude en el absentismo por bajas? Sí, persigámoslo", ha afirmado en un encuentro con la Confederación Empresarial de la Comarca de Terrassa (Cecot).

Lo ha dicho, además, meses después de calificar el absentismo de "cáncer" y de proponer que los trabajadores de baja médica cobrasen menos. Este martes parece haber encontrado su solución mágica en la sanidad privada.

"¿Vamos a reforzar el papel de las mutuas? Sí. ¿Vamos a facilitar que las mutuas hagan pruebas diagnósticas? Sí. ¿Vamos a facilitar que en determinadas patologías las mutuas puedan dar altas? Sí", ha asegurado.

Un mantra que responde a los intereses de los empresarios y de la patronal. "Se ha hablado de las autobajas (...) hay que plantear la posibilidad y cómo las mutuas también pueden ayudar", reivindicaba ya Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en enero de 2024.

Una reclamación que han recuperado este año. "Necesitamos más médicos para resolverlo. ¿Por qué no se colabora con las mutuas? ¿Por qué no se les deja actuar? ¿Por qué no se les deja trabajar?", preguntaba Garamendi en julio.

Feijóo quiere así dar más poder a las mutuas para dar de alta a trabajadores de baja, cuando ahora es la sanidad pública quien tiene la última palabra, priorizando los intereses económicos de los empresarios a la salud de los trabajadores. Ya lo avisaba el líder 'popular' este lunes: "Cuidado que viene el PP".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido