Jennifer Lawrence confiesa a Rosalía que ha aprendido español gracias a 'La Perla': "Es la canción favorita de mi vida"

La famosa actriz Jennifer Lawrence se ha encontrado con Rosalía en el desfile de Dior en París y no ha duda en expresarle su admiración, como vemos en este vídeo que recoge Aruser@s.

Impecable. Así es como define Alfonso Arús en Aruser@s el estilismo de Rosalía en el desfile de Dior. En él, la cantante catalana se ha encontrado con la famosa actriz Jennifer Lawrence, que ha aprovechado la oportunidad para expresar su admiración por su música.

"Estoy tan obsesionada con tu nuevo álbum...", empezaba reconociendo. De hecho, asegura que 'La Perla' es una de las canciones favoritas de toda su vida. "He aprendido español por la canción", comentaba animada, para después animarse a canturrear eso de "ladrón de paz".

Un simpático momento que no ha tardado en convertirse en viral.

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