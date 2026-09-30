El análisis de Belén Carreño sobre el decreto de vivienda: "Mejora la vida de decenas de miles de inquilinos de forma inmediata"

La periodista Belén Carreño se pronuncia acerca de los dos decretos de vivienda aprobados este martes en Consejo de Ministros y que este viernes irán al Congreso de los Diputados para su votación.

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó dos Reales Decretos-ley, que se publicarán en el BOE en dos días diferentes y ambos se votarán este viernes en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados.

"Este decreto mejora la vida de decenas de miles de inquilinos de forma inmediata, es inmediato", afirma contundente la periodista de El País, Belén Carreño.

Por ejemplo, "la gente que tiene una revisión del IPC del contrato de alquiler en septiembre, a la gente que se le acaba el contrato de aquí a dentro de dos años... Hay gente que está inmediatamente beneficiada por este decreto", detalla la periodista.

Ahora bien, "que no es suficiente, puede ser, pero que aprueben este y luego que aprueben otro mejor", afirma. Es decir, "esto no agota, no agota ni las discusiones parlamentarias ni las posibilidades legislativas, pero al menos este ya, en el que pueda haber acuerdo, este sí mejora ya la vida de la gente", insiste y remata Carreño.

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