El Gobierno publica el primer decreto de vivienda y retrasa al jueves la publicación del segundo: consulta aquí todas las medidas

PSOE y Sumar pactan 'in extremis' un acuerdo sobre vivienda: las medidas se dividirán en dos decretos

Los detalles Aunque los dos Reales Decretos-ley se publicarán en dos días diferentes, ambos se votarán este viernes en un pleno extraordinario en el Congreso de los diputados.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el primer decreto sobre vivienda, aprobado por el Consejo de Ministros, mientras que el segundo, que incluye la renovación automática de alquileres, se publicará el jueves. La decisión de dividir en dos decretos fue resultado de una negociación entre los socios del Gobierno y las fuerzas parlamentarias. Ambos decretos se votarán este viernes en un pleno extraordinario del Congreso. El primer decreto incluye medidas como la protección frente a desahucios hasta 2030, regulación del alquiler de temporada, prohibiciones a fondos buitre, y bonificaciones en el IRPF para inquilinos con rentas bajas. El Sindicato de Inquilinas ha expresado su descontento, manteniendo su protesta en la Puerta del Sol hasta conocer los textos definitivos.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el primer decreto sobre vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros, aunque ha retrasado al jueves el segundo decreto que incluye la renovación automática de alquileres.

En una negociación que se mantuvo hasta última hora entre los socios del Gobierno de coalición y las fuerzas parlamentarias, finalmente se optó por hacer dos decretos, dejando el segundo únicamente para la renovación automática de los alquileres.

Aunque los dos Reales Decretos-ley se publicarán en dos días diferentes, ambos se votarán este viernes en un pleno extraordinario en el Congreso de los diputados.

Estas son las claves del primer decreto publicado en el BOE.

Protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030 : si el propietario tiene dos viviendas o menos, sí hay desahucio porque en este caso el casero es tan vulnerable como el inquilino. Si el casero es un particular, pero tiene más de tres viviendas, se suspende el desahucio, pero se le compensa si lo decide un juez, que decidirá qué administración le compensa.

: si el propietario tiene dos viviendas o menos, sí hay desahucio porque en este caso el casero es tan vulnerable como el inquilino. Si el casero es un particular, pero tiene más de tres viviendas, se suspende el desahucio, pero se le compensa si lo decide un juez, que decidirá qué administración le compensa. Regulación de alquiler de temporada y habitaciones

Prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 por debajo del 70% de la tasación de mercado: la prohibición no es total. Es solo para compras de viviendas o edificios y cuando estos tengan un valor inferior al 70% de tasación. Y hay diferentes excepciones: si compran para destinar vivienda asequible o edificios para fines sociales.

la prohibición no es total. Es solo para compras de viviendas o edificios y cuando estos tengan un valor inferior al 70% de tasación. Y hay diferentes excepciones: si compran para destinar vivienda asequible o edificios para fines sociales. Prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028

Subidas del 0% en los contratos por encima del índice de vivienda

Congelación del precio del alquiler a un 2%

Tributación de los pisos turísticos con un 10% del IVA

Bonificación en el IRPF a inquilinos con rentas inferiores a los 33.000 euros anuales: se trata de una medida nueva. Es la primera vez que un inquilino que gana menos de 33.000 euros al año podrá deducirse el IRPF un 10%. Pero solo podrá hacerlo si la zona está declarada tensionada. Es decir, si la autonomía la gobierna el PP habrá gente que no podrá ahorrar unos 500 euros al año.

se trata de una medida nueva. Es la primera vez que un inquilino que gana menos de 33.000 euros al año podrá deducirse el IRPF un 10%. Pero solo podrá hacerlo si la zona está declarada tensionada. Es decir, si la autonomía la gobierna el PP habrá gente que no podrá ahorrar unos 500 euros al año. Proteger el parque publico de vivienda activando palancas para nutrir viviendas de parque público con Casa47

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En cambio, la renovación automática de alquileres ha quedado en un segundo decreto que saldrá este jueves publicado en el BOE. Una decisión que no ha sentado especialmente bien en entre muchos manifestantes que llevan desde el sábado acampando en la Puerta del Sol.

El Sindicato de Inquilinas ha avisado que los dos decretos aprobados no son "un punto y final" y que hasta que no conozcan su texto definitivo no levantarán las tiendas de campaña.

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