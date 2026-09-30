"No digo que esté peor"
Alfonso Arús, tras ver de cerca a Shakira: "Sigo pensando que ha cambiado de cara"
Shakira ha disfrutado de su día libre en Madrid asistiendo a un tablao flamenco en el Corral de la Morería y probando una gota de un vino de 200 años. Alfonso Arús alucina al ver de cerca su cara.
Shakira se ha tomado un día libre entre tanto concierto de su residencia europea en Madrid y lo ha disfrutado asistiendo, como podemos ver en estas imágenes que ella misma ha compartido y recoge Aruser@s, a un tablao de flamenco en el Corral de la Morería.
También ha degustado una gota de un vino de 200 años y ha alucinado con su sabor. Pero a Alfonso Arús lo que más le llama la atención es otro aspecto muy diferente: "Sigo pensando que ha cambiado de cara".
"Lo siento, pero ha cambiado de cara. Hombre... Sí. No digo que esté peor, pero que ha cambiado de cara, sí", insiste el presentador del programa de laSexta.
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