La acampada de Sol cumple su cuarta noche decidida a continuar presionando

Varios miles de personas se disponen a pasar su cuarta noche acampadas en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para reivindicar soluciones a la crisis de la vivienda

El contexto Los manifestantes, que no han confirmado hasta cuándo permanecerán en la plaza, han hecho un llamamiento a mantener la acampada pese a la aprobación en el Consejo de Ministros de los dos Reales Decretos Leyes con medidas de vivienda.

Un millar de personas ha pasado su cuarta noche acampando en la Puerta del Sol de Madrid en protesta contra los desahucios y la crisis de la vivienda, desafiando la presión institucional. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han pedido a la Delegación del Gobierno que disuelva la protesta por seguridad, pero los manifestantes se mantienen firmes. La Delegación del Gobierno ha defendido el derecho de reunión. La protesta, reforzada por el regreso a su vivienda de una mujer desahuciada, se mantiene a pesar de los decretos del gobierno, que no convencen a los acampados. Los manifestantes critican las medidas, considerándolas insuficientes y una maniobra política.

Un millar de personas han afrontado esta madrugada del miércoles su cuarta noche consecutiva de acampada en la Puerta del Sol de Madrid contra los desahucios y la crisis de la vivienda en medio de una creciente tensión institucional.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han exigido a la Delegación del Gobierno la disolución "inmediata" de la protesta por motivos de seguridad, mientras los colectivos sociales mantienen la movilización pese a la aprobación de los dos reales decretos de vivienda del Ejecutivo.

El Consistorio madrileño, a través de un requerimiento formal enviado por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha reclamado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, el desalojo urgente del campamento por tratarse de una concentración "sin ningún tipo de comunicación o autorización" ni medidas de seguridad. Esta petición se suma a la planteada por el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso.

Desde el Ayuntamiento se advierte de que la "falta de organización" entraña un grave riesgo para una hipotética evacuación en caso de incidente, lo que podría acarrear "consecuencias drásticas" para la integridad de los concentrados, viandantes, trabajadores y comercios de la zona.

Los acampados por su parte, muestran una posición clara pese la creciente presión institucional: "No nos vamos, nos quedamos". Los manifestantes, que no han confirmado hasta cuándo permanecerán en la plaza, han hecho un llamamiento a mantener la acampada pese a la aprobación en el Consejo de Ministros de los dos Reales Decretos Leyes con medidas de vivienda.

Por su parte, la Delegación del Gobierno instó a las administraciones gobernadas por el PP a respetar el "derecho fundamental de reunión" de los manifestantes.

Resistencia en la plaza y "victoria histórica"

Pese a la inestabilidad meteorológica y que desde las 21:00 horas del martes, por orden gubernativa, los trenes de Cercanías no efectúan parada en la estación de Sol, que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, la afluencia de personas durante toda la noche volvió a crecer al término del día laboral.

El ambiente en la plaza ha continuado combinando las asambleas informativas con expresiones de respaldo social, reforzadas por el acuerdo que permitirá regresar a su vivienda a Maricarmen Abascal, de 87 años, tras haber sido desahuciada.

Calificado de "victoria histórica" por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, este hito ha afianzado la decisión de la asamblea de mantener la protesta de forma indefinida, con independencia de lo que ocurra en el Parlamento.

El contenido de los dos decretos no convence a los acampados

En el plano legislativo, el paquete normativo aprobado por el Consejo de Ministros se estructura en dos reales decretos ley que llegarán este viernes al pleno extraordinario del Congreso. El primero, centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler, es el que genera mayor rechazo.

El segundo congrega las medidas de mayor acuerdo técnico, como la prórroga de dos años para los contratos que venzan antes de 2028, el límite del 2 % a la actualización anual de las rentas, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la suspensión de desahucios a familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030, el tipo superreducido del IVA del 4 % para la vivienda protegida y la habilitación de líneas de avales ICO.

Ninguno de los dos decretos, convence a los acampados de forma unánime. Desde los sindicatos dicen que hay que leer la letra pequeña y que la medida de los alquileres indefinidos, uno de los grandes escollos, se haga efectiva. No quieren parches, quieren que se escuche a la calle y que se ataque el problema de raíz.

El Sindicato de Inquilinas ha avisado que los dos decretos aprobados no son "un punto y final" y que hasta que no conozcan su texto definitivo no levantarán las tiendas de campaña. "Que no nos hagan pensar que esto es un punto y final. Si alguien en algún momento ha pensado que el objetivo era solo el real decreto, esto no lo ha entendido", ha dicho Valeria Recu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, durante la asamblea.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido