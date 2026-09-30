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"La putivuelta la hace todo el mundo": Alba Sánchez se rebela contra el "sistema itinerante español" para diferenciar tipos de vuelta

El creador de contenido Álex Martel se cuela en los virales de Aruser@s con su particular método para diferenciar tipos de vueltas: desde "un voltio" a "estirar las piernas" o "una pateada".

"La putivuelta la hace todo el mundo": Alba Sánchez se rebela contra el "sistema itinerante español" para diferenciar tipos de vuelta

Tras explicar hace unos días las diferencias entre algunas de las expresiones más españolas para describir un malestar con un "sistema clínico español", Álex Martel ha regresado a Aruser@s de la mano de Alfonso Arús. Esta vez, el creador de contenido pone el foco en el arte de salir a dar una vuelta y en los matices que separan un "paseo" de un "voltio", un "rulo" de un "pirulo" o una "pateada" de un simple "estirar las piernas".

"Muy bien jugado", ha reído Arús tras ver el vídeo, que tiene claro cuál es la palabra que peor ha envejecido: "Garbeo es muy antiguo. Lo decían mis abuelos". "No estoy de acuerdo en lo de que la putivuelta solo la hacen las chicas, porque la hace todo el mundo", comparte por su parte Alba Sánchez.

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