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Patricia Conde confiesa en su monólogo a quién no soporta: "Los manitas no me caen simpáticos"

Patricia Conde se subía al escenario de El Club de la Comedia para hablar de su relación con la gente y de esas pequeñas actitudes que consiguen sacarla de quicio.

Patricia Conde confiesa en su monólogo a quién no soporta: "Los manitas no me caen simpáticos"

Patricia Conde reflexionaba en El Club de la Comedia sobre su particular forma de ver a las personas y confesaba que "le resulta muy fácil" conectar con la gente. "Es muy difícil que no me guste alguien", aseguraba la presentadora, aunque reconocía que existen algunos casos extremos: "Los asesinos, los ladrones, los corruptos o los manitas".

"Los manitas no me caen simpáticos, no paran de restregarte lo bien que se les da el bricolaje, ¡qué asco, qué afán por dejarte como una manazas!", bromeaba Patricia.

Sin embargo, no eran los únicos que entraban en su particular lista. La cómica también hablaba de quienes "comen y no engordan" o de "los conductores que aceleran en las rotondas para no dejarte entrar".

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