Ahora

Hemeroteca de Mujeres Ricas

Mariana Nannis acude a la sesión de fotos de su hija: "A ella le gusta más sexy, más putón verbenero"

Mariana Nannis y Charlotte, su hija, revisan las fotografías profesionales que se ha hecho la joven. "Se las quiere hacer en grande tipo París Hilton, mega ego", asegura la 'mujer rica' en este vídeo.

Mariana Nannis acude a la sesión de fotos de su hija: "A ella le gusta más sexy, más putón verbenero"

En el sexto capítulo de Mujeres ricas, Mariana Nannis acompaña su hija Charlotte a ver las fotografías que han hecho a la joven como modelo en una sesión profesional. Al ver que algunas de las fotos no le gustan a su hija, la modelo explica al fotógrafo que "a ella le gusta más sexy, más putón verbenero".

Y es que la entonces mujer del exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia asegura en este vídeo que a su hija le gusta posan "con minifalda, en plan putón". Por otro lado, Mariana explica que "hay fotos que a ella no le gustan pero son buenas" y reconoce que Charlotte "no combina bien la ropa" y "tiene que aprender mucho" ya que "no queda bien ir con un micro short a ver el tenis".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La situación en Ceuta mejora a medias: personas en busca de un futuro mejor, gente sin comida y un CETI colapsado
  2. Ayuso y la Comunidad de Madrid, en modo venta: del ático de Gran Vía al paquete de inmuebles de 26 millones
  3. La Comunidad de Madrid tendrá que devolver 38 millones de euros destinados a la prevención de incendios que se desviaron a otros cometidos
  4. Una oleada de ataques israelíes en Gaza deja en el aire el acuerdo de desarme: hay al menos 18 muertos
  5. Mueren 13 turistas, entre ellos dos españoles, en un accidente de avioneta sobre las Líneas de Nazca
  6. El peaje de viajar en agosto: el precio de las vacaciones, un 35% más caro con respecto al mes de junio