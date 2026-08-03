Mariana Nannis acude a la sesión de fotos de su hija: "A ella le gusta más sexy, más putón verbenero"

Mariana Nannis y Charlotte, su hija, revisan las fotografías profesionales que se ha hecho la joven. "Se las quiere hacer en grande tipo París Hilton, mega ego", asegura la 'mujer rica' en este vídeo.

En el sexto capítulo de Mujeres ricas, Mariana Nannis acompaña su hija Charlotte a ver las fotografías que han hecho a la joven como modelo en una sesión profesional. Al ver que algunas de las fotos no le gustan a su hija, la modelo explica al fotógrafo que "a ella le gusta más sexy, más putón verbenero".

Y es que la entonces mujer del exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia asegura en este vídeo que a su hija le gusta posan "con minifalda, en plan putón". Por otro lado, Mariana explica que "hay fotos que a ella no le gustan pero son buenas" y reconoce que Charlotte "no combina bien la ropa" y "tiene que aprender mucho" ya que "no queda bien ir con un micro short a ver el tenis".

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