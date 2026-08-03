El pánico de 'la Paqui' mientras espera el resultado del test de embarazo: "¿Y si es que sí, qué hacemos, Juan?"

'La Paqui' está viviendo los minutos más tensos de su vida. Está a punto de hacerse un test de embarazo para saber si está embarazada de su tercer hijo... y no quiere otro bebé "ni de coña".

'La Paqui' se ha encerrado en el baño mientras sus hijos le gritan desde el salón. "Joder, los niños, macho", dice con agobio nuestra princesa de barrio que en estos momentos se está realizando un test de embarazo. Paqui tiene 28 años, es cantante de orquesta, tiene dos hijos... y "ni de coña" quiere que llegue un tercero.

Por si fuera poco, su marido Juan no deja de llamar a la puerta. "Es que en realidad he tenido yo momentos de poder quedarme embarazada. Solamente ha sido un poco... un poco 'tiki taka', pero con cuidadito", dice a la cámara.

"¿Y si es que sí, qué hacemos?", pregunta a su pareja muerta de miedo. Los nervios le juegan una mala pasada cuando ve el test... y se pega un buen susto. "Esto es que sí. Esto sale positivo", asegura. "Que no, que sale una. Negativo. Aprende a leer el prospecto", se enfada Juan.

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