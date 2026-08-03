Edificio histórico
Investigan a un hombre por grafitear el Aljibe del Zenete en Granada, protegido como Bien de Interés Cultural
Los detalles La Policía Local de Granada identificó y denunció a un turista de Vitoria, acusado de hacer una gran pintada en esta construcción del mudéjar del siglo XVI. El hombre está imputado por un delito contra el patrimonio histórico.
Resumen IA supervisado
El Aljibe del Zenete, una construcción del siglo XVI en el barrio del Albaicín de Granada y catalogada como Bien de Interés Cultural, fue vandalizado con un grafiti de más de dos metros. La Policía Local de Granada, con ayuda de la Policía de Vitoria-Gasteiz, identificó al autor, un turista vitoriano previamente multado. La identificación fue posible gracias a un agente que reconoció al sospechoso en una foto compartida en un chat policial. El joven ha sido denunciado por un delito contra el patrimonio. El grafiti ha sido eliminado y el aljibe ya ha sufrido ataques previos.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Aljibe del Zenete, edificado en 1517 en el patrimonial barrio del Albaicín (Granada) e incluido dentro de la lista de construcciones consideradas Bien de Interés Cultural (BIC), apareció pintado con un gran grafiti de más de dos metros de largo.
Según informó EFE, la Policía Local de Granada identificó y denunció a un turista vitoriano, acusado de hacer las pintadas en esta histórica construcción del mudéjar del siglo XVI. Según ha informado la Policía, la unidad de investigación especializada (SETI) ha identificado al autor del grafiti, una actuación en colaboración con la Policía Local de Vitoria-Gasteiz.
De hecho, y según apuntó 'El Correo', el joven pudo ser identificado gracias a un miembro de la policía local de la ciudad vasca que cuando colgaron la foto del grafiti en un chat de Policía, este funcionario reconoció sus rasgos, ya que "presuntamente pertenecían a un joven ya multado" en Vitoria.
El responsable ha sido denunciado al juzgado por un delito contra el patrimonio por atacar una construcción mudéjar que cuenta con cámaras de videovigilancia instaladas por el Ayuntamiento en diferentes enclaves del Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La pintada ya ha sido eliminada.
El Aljibe del Zenete ya ha sido atacado en ocasiones anteriores, especialmente con dos pintadas en 2024 que se saldaron con la puesta a disposición judicial de una joven y de un grupo de cinco personas acusados de dañar patrimonio protegido.
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