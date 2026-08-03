Félix Gómez revela la delgada línea entre una costumbre y una manía en su monólogo del Club de la Comedia

El actor reflexionaba sobre cómo nuestras manías pueden ser graciosas al principio hasta que la convivencia cambia la percepción.

Félix Gómez se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para hacer una divertida reflexión sobre las supersticiones, las costumbres y esas pequeñas manías que forman parte del día a día.

"Bueno, son putas manías", bromeaba el actor, que intentaba encontrar la diferencia entre una simple costumbre y una obsesión: "Se basa en el número de repeticiones". Aunque reconocía que al principio "tiene su gracia", después de un rato la paciencia empieza a agotarse: "Cuando llevas dos horas estás hasta los huevos".

Y es que, según Félix Gómez, llega un momento en el que esas pequeñas costumbres dejan de parecer simpáticas y se convierten en "las putas manías de la neurótica con quien estoy viviendo", bromeaba.

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