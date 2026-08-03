Los directores de un casting alucinan con la falta de humildad de Marta en su prueba para ser modelo de ropa interior

Marta ha aparcado su trabajo como gogó por un día para acudir a un casting. Su intención es ser modelo de ropa interior... pero la que le dan de prueba le parece demasiado recatada.

Marta tiene 20 años, es gogó y quiere añadir "más cosas al currículum". Por eso, nuestra princesa de barrio se presenta a un casting para ser modelo de ropa interior. "¿Medidas de pecho?", le preguntan. "90", contesta ella sin titubear.

Sin embargo, su mentira se desmorona en el momento en el que empieza probarse sujetadores. "Nos has dicho que tenías una 90", le recriminan. "Es la 95B, que es como una 90D", se justifica ella. Es la talla que le pusieron en el quirófano.

"Te vamos a ver con otra prenda, porque es demasiado pecho para lo que buscamos nosotros", le indican. "Hay una cierta desproporción de cara a la parte superior, lo que es el pecho con las caderas y con el culo", comenta el director.

La ropa que se prueba ahora no le gusta: "No me favorece nada de nada, ya te lo digo". "Esto no lo habíamos visto en ningún casting y mira que hemos hecho", dice la codirectora. "Esperábamos una actitud más humilde", reconoce el director.

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