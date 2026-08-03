El vídeo de Mar Segura como presentadora de televisión en los años 90: "Los nervios forman parte de tu profesionalidad"

"Por mi experiencia en televisión los nervios forman parte de tu profesionalidad", destaca Mar Segura, que recuerda su paso de cinco años como presentadora en Canal Sureste Televisión.

María Jesús Recio, presentadora de 'La hora de Almería', en Canal Sur radio, invita Mar Segura a acudir a su programa para hablar de su cena solidaria en El Ejido. "Me ha encantado que María Jesús me llame porque yo sé lo importante que son los medios de comunicación para este tipo de galas", afirma Mar Segura en este vídeo de Mujeres ricas, y es que la socialité ya trabajó en los medios hace años.

En concreto, cinco años en Canal Sureste Televisión. "Por mi experiencia en televisión los nervios forman parte de tu profesionalidad", destaca Mar Segura al confesar que le han entrado "nervios en el estómago por si" se quedaba "en blanco" cuando le han dicho que iba a entrar ya en directo. En este vídeo, Mar Segura recuerda su paso por televisión como presentadora en 1998.

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