Patricia Conde asegura que su inclusión en la lista de morosos es una " incidencia": "Confío en que se corrija rápido"

La actriz Patricia Conde abandonó la lista de morosos de Hacienda en 2024, pero este año su nombre ha vuelto a ser incluido en la lista de grandes deudores. En un comunicado, afirma que se trata de una incidencia.

En 2024, Patricia Conde abandonó la lista de morosos de España. Pero en 2025, su nombre ha vuelto a ser incluido en la relación de grandes deudores, con una suma pendiente de pago a la Agencia Tributaria de más de 700.000 euros —inferior al millón que debía cuando apareció por última vez—. Sin embargo, y pese a que no es "muy partidaria" de dar explicaciones sobre su vida, ha publicado un comunicado para explicar que en este caso, se trata de una incidencia que está siendo resuelta.

A sus palabras acompaña una fotografía donde se ve un documento de la Agencia Tributaria que asegura que Patricia Conde Galindo está "al corriente de sus obligaciones tributarias": "A lo largo de los años, se han dicho muchas cosas que no son ciertas sobre mí y siempre he preferido guardar silencio (...). Pero esta vez me veo en la obligación de hablar", ha escrito.

"Me duele profundamente que vuelva a cuestionarse un asunto que quedó resuelto hace años y que se difunda una información que no se corresponde con la realidad", ha señalado. Conde asegura que esta información "no se corresponde con la realidad" de su situación tributaria actual, y que "obedece a una incidencia que ya está siendo tratada" por su equipo jurídico y fiscal directamente con la Administración competente.

"Confío en que dicha incidencia sea corregida con la mayor celeridad posible y que se proceda a la correspondiente rectificación. Una vez se produzca, me reservo el ejercicio de cuantas acciones legales resulten oportunas para la defensa de mis derechos y para la reparación de los daños que esta situación pudiera haberme ocasionado", ha añadido.

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