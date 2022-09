Está claro que el que no lleva a su hijo a una extraescolar es porque no quiere, "pero no le apuntéis a demasiadas cosas o le vais a destrozar la infancia", comenta Cristina Pedroche, para acto seguido asegurar que esto fue lo que le sucedió a Miki Nadal de joven. "Lo contó hace unos años en El club de la comedia", descubre la presentadora en funciones, que da paso al hilarante vídeo donde el de Zaragoza relataba cómo eran sus semanas ocupadísimas: "Lo primero que hicieron fue apuntarme a solfeo, que dije: Bueno, así aprendo a tocar la guitarra como los Beatles. Y el primer día me soltaron un acordeón como a María Jesús", se escucha decir a un jovencísimo Miki Nadal con un pelo "a lo Pipi Estrada", como bien observa Quique Peinado.

"De eso han pasado más de 22 años", resalta el humorista, que añade que tenía "cara de tonto". "Entonces llevas siendo gracioso desde que naciste", espeta Cristina Pedroche tras ver el cómico monólogo, que desata las risas en plató y que te dejamos en el vídeo principal de la noticia.