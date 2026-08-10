El monólogo de El Gran Wyoming sobre los funerales: "Decimos chorradas como que siempre se van los mejores, aunque sea Bin Laden"

"A mí los funerales me encantan porque los españoles somos unos bocazas", afirma El Gran Wyoming en su monólogo, donde destaca que "el momento de dar el pésame es como el DNI, por mucho que te prepares siempre vas a salir mal".

El Gran Wyoming arranca su monólogo en El Club de la Comedia confesando que normalmente es simpático pero que no tiene "un buen día" porque está "destrozado": "Ayer estuve en el velatorio de mi tío Ernesto, 89 años, ya os podéis imaginar cómo estoy... ¡qué resaca!". "Yo no sé de quién fue la idea de poner un bar en los tanatorios", afirma El Gran Wyoming, que destaca que fue "un p*** genio": "Con la excusa de que así se distraen, estás todo el tiempo yendo y viniendo". Además, Wyoming agradece que ya no se pueda fumar en los tanatorios porque "antes había unas humaredas que olía a tabaco hasta el propio muerto": "Incluso debajo de tierra a tres metros".

"Con estas tonterías no penséis que me tomo la muerte a la ligera", asegura Wyoming, que confiesa que tuvo una época en la que estaba "obsesionado con ella": "Creía ver su figura en todas partes y vivía acojonado, pero luego resultó que no, que no era la muerte, que era Mario Vaquerizo que tiene un amigo en mi portal". "A mí los funerales me encantan porque los españoles somos unos bocazas", afirma Wyoming, que destaca que "el momento de dar el pésame es como el DNI, por mucho que te prepares siempre vas a salir mal": "Decimos chorradas como que siempre se mueren los mejores, aunque el muerto sea Bin Laden".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.