Una amiga de las menores agredidas en Beniali: "Emocionalmente no se puede explicar; físicamente se están recuperando"

En Al Rojo Vivo, Tania cuenta cómo se encuentran las jóvenes tras la agresión y relata la movilización vecinal contra la violencia homófoba.

Varias menores de 14 años han denunciado haber sufrido una brutal agresión homófoba durante las fiestas locales de Benialí, en Alicante. Según su relato, fueron perseguidas y agredidas por tres jóvenes de entre 16 y 17 años, que presuntamente las increparon con insultos como "bolleras" y gritos de "¡Viva Franco!".

Las menores sufrieron diversas lesiones y acudieron junto a sus familiares a la Guardia Civil para presentar una denuncia. Los hechos han causado una gran conmoción entre los vecinos de esta pequeña localidad, que no entienden cómo ha podido producirse una agresión de estas características en un municipio tranquilo.

Tania, amiga de la madre de una de las menores y miembro de una asociación LGTBI de la zona, ha explicado en Al Rojo Vivo cómo se encuentran las jóvenes tras la agresión.

"Ahora mismo, emocionalmente, vosotros ya os lo podéis imaginar. No es algo que se pueda explicar. Físicamente, pues ahora mismo se están recuperando", ha relatado.

La agresión ha provocado una respuesta inmediata de los vecinos, que se han movilizado para mostrar su rechazo a lo ocurrido. "Estas cosas no las podemos tolerar. Son cosas que a día de hoy no deberíamos consentir", ha reivindicado Tania.

La amiga de la familia también ha contado cómo vivió la madre de una de las menores las horas posteriores a la agresión y cómo surgió la movilización vecinal: "Yo la oía y sentía mucha impotencia, mucha rabia. Lo único que pude hacer fue coger la bandera, el megáfono, llamar a otra amiga y empezar el movimiento. Fuimos al Ayuntamiento, llamamos a la gente y la verdad es que la respuesta fue espectacular".

La convocatoria reunió a más de un centenar de personas en pocas horas. "Somos ocho pueblos y no llegamos a 600 personas censadas. Fue algo brutal, y en menos de dos horas", ha explicado.

Sobre la situación de los presuntos agresores, Tania asegura desconocer qué medidas se han adoptado: "En realidad, no tengo ni idea de qué pasa con los agresores. Supongo que quienes tengan que verlo ya se harán cargo y tendrán que asumir las consecuencias".

Según su testimonio, los jóvenes no serían todos vecinos de la localidad, aunque uno de ellos sí tendría vinculación con el municipio, aunque no residiría allí durante todo el año.

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