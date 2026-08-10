Javier Flores, sobre la compra del ático de Ayuso: "Cuando se compra el ático, la obra no existe; se realiza siete semanas después"

El abogado ha explicado en Al Rojo Vivo que la administración ha recurrido a este tipo de contratos porque entiende que solamente la persona a la que se ha invitado a realizar la dirección de esta obra cumple los requisitos.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el abogado Javier Flores ha recordado lo que dicen los documentos de la compra del ático de la Comunidad de Madrid: "Cuando se compra, no existe la obra y, cuando no existe la obra, no existe ningún documento de los que arrancan este tipo de expediente".

"Siete semanas después de la compra del ático es cuando aparece el primer documento que habla de la necesidad de realizar estas obras, las cuantifica y concretamente licita el contrato para la dirección de esta obra", ha asegurado Flores.

Este fin de semana, Javier Flores ha publicado el contrato de reforma de la obra de la Puerta del Sol: "Es cierto que esto no es algo ilegal, es algo que se hace en ciertas ocasiones cuando la administración necesita cierta agilidad o necesita específicamente contratar a alguien que solo esa persona pueda hacer este tipo de actuación"

En este caso, según cuenta Flores lo que ha sucedido aquí es que la administración ha recurrido a este tipo de contratos en los que decide a quién invita y a quién propone realizar la actuación y no la ha sometido a concurrencia pública.

"Y esto ha sido esto posible porque entiende que solamente la persona a la que se ha invitado a realizar la dirección de esta obra cumple los requisitos para poderlo hacer. Es el tipo de contrato o de fórmula que se utiliza para obras artísticas. Es decir, cuando considera que solamente ese artista lógicamente puede realizar esa esa obra de arte o no hay nadie más capacitado para realizarlo. Por eso se ha seguido este procedimiento", puntualiza el abogado en Al Rojo Vivo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido