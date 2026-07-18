Wyoming, sobre el humor y la corrupción política: "Puedes decir que son fachas y corruptos, lo son y lo saben, pero no consienten que te rías"

Gonzo se reencontraba con Wyoming en Salvadosy recordaba el impacto de Caiga Quien Caiga. El presentador de El Intermedio reflexionaba sobre el poder del humor, la sátira y sus límites frente al poder.

Gonzo siempre ha tenido a El Gran Wyoming como una de sus grandes referencias televisivas. Mucho antes de compartir plató con él en El Intermedio, el periodista seguía desde casa a su entonces ídolo al frente de Caiga Quien Caiga, uno de los formatos más recordados de la televisión española y en el que, años después, él mismo acabaría trabajando.

Esta historia fue uno de los momentos destacados del programa de Salvados de la pasada temporada, donde Gonzo se reencontró con Wyoming, ahora como presentador del espacio de laSexta, para repasar una trayectoria marcada por el humor, la sátira y la crítica política.

Durante la conversación, Gonzo recordó el impacto que tuvo Caiga Quien Caiga en una época en la que el programa conseguía poner en aprietos a políticos y personalidades públicas. "Nos hicisteis darnos cuenta a mucha gente de que lo que vendían en el resto de la televisión, la prensa y la televisión era un teatrillo. Que cuando les poníais ante la naturalidad y las preguntas no molaban, se escaqueaban. O Aznar miraba con mala leche", recordaba

Wyoming explicó entonces qué es, a su juicio, lo que más incomoda a quienes son objeto de la sátira. "Hay una cosa que no consienten y que no saben manejar y es que te rías de ellos", respondía Wyoming. "Tú puedes decir 'este es un facha', 'este es un corrupto', porque lo son y lo saben y no tienen ningún problema. Pero lo que no pueden consentir es que te rías. Si les quitas la solemnidad se caen", sentenciaba. "Es una zancadilla que no soportan".

Además, el presentador de El Intermedio recordó una de las versiones que le han llegado sobre el final de Caiga Quien Caiga y una supuesta presión política detrás de su cancelación. "Aznar descolgó el teléfono", comentaba. "Dijo que nos estábamos riendo de su mujer... y fuera. Riendo, no que la habíamos difamado. Puedes difamar, puedes decir la verdad, pero no te puedes reír", añadía.

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