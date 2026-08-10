Duval, sobre la gestión de Moncloa en Ceuta: "El triunfalismo no funciona en esta situación"

La escritora cuestiona el "triunfalismo" del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta y reclama una posición más firme ante Marruecos por su actuación durante la llegada de jóvenes.

La escritora y filósofa Elizabeth Duval ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las declaraciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha defendido la actuación del Gobierno durante la crisis migratoria en Ceuta y ha asegurado que el Ejecutivo "ha estado al frente", "ha dado la cara" y ha puesto "todos los recursos" disponibles para afrontar la situación.

Duval considera que no es el momento de hacer una lectura triunfalista de la gestión. "Yo creo que, en general, el triunfalismo o la reacción de celebrar en esta circunstancia cuál ha sido la gestión, que ha sido tan criticada, cuando todo el mundo ve que la gestión es algo que no funciona, no es provechosa", sostiene.

La escritora considera que el Ejecutivo puede defender el trabajo realizado y los recursos desplegados, pero sin caer en el triunfalismo: "Tú puedes reivindicar haberlo gestionado como has podido y querer colocar todos los recursos a disposición sin caer en una cosa triunfalista".

Para Duval, uno de los principales problemas de la respuesta del Gobierno se encuentra en su posición respecto a Marruecos. "Creo que, en el caso concreto de Ceuta, es poco provechoso en el Gobierno, sobre todo porque lo más criticable y de lo que aún no tenemos ninguna respuesta, a pesar de haberlo estado discutiendo toda la semana pasada, tiene que ver con esa comunicación y reacción ante Marruecos", afirma.

Duval pone el foco en la actuación de las autoridades marroquíes durante la llegada masiva de jóvenes a Ceuta y recuerda que incluso medios de comunicación y voces relevantes de Marruecos cuestionaron la actuación de su propia policía.

"A día de hoy, más allá de algunos medios afines al Gobierno, respecto a que las autoridades marroquíes, la policía marroquí, dejara hacer y, según denunciaban —insisto, en la propia prensa marroquí, columnistas y figuras importantes del mundo cultural de Marruecos—, que la policía veía a sus jóvenes ir hacia Ceuta y no hacía prácticamente nada, no hay un parecer al respecto del Gobierno de España", sostiene.

Duval lamenta que tampoco haya habido, a su juicio, una posición clara por parte del Ministerio de Exteriores: "Ahora mismo no hay un parecer al respecto del ministro de Exteriores. No ha habido una crítica".

Ante la posibilidad de que una situación similar vuelva a repetirse, la escritora se pregunta cuál será la respuesta del Ejecutivo español: "De cara al 15, si sucede algo o no sucede, porque Marruecos cambia también la forma en la que actúa su policía, si se vuelve a repetir alguna imagen así, yo me pregunto qué va a hacer o qué posicionamiento va a tener el Gobierno de España y en qué momento podría plantearse el Gobierno ponerse relativamente firme con la postura marroquí".

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