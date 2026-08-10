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Declaraciones en Al Rojo Vivo

Morodo, sobre la manifestación en Ceuta: “No es contra los migrantes, es para que el Estado ejerza de Estado”

Con respecto a la reciente manifestación de Ceuta, la subdirectora de La Razón asegura en Al Rojo Vivo que dejó varios mensajes: uno a Marruecos, "somos España", y otro mensaje, "tiene que haber una mayor presencia y una mayor presencia estructural".

morodo

La subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, asegura en Al Rojo Vivo que la manifestación que vimos ayer "no es una manifestación contra los inmigrantes, es una manifestación dirigida hacia el Estado y al que le exigen que ejerza de Estado, lo cual me parece que es más preocupante de carácter general, pero también en lo que afecta al Gobierno".

Morodo cree que dicha manifestación dejó varios mensajes: "Un mensaje a Marruecos, somos España, y un mensaje con muchísima claridad. Un mensaje también al Gobierno, nosotros no estamos persiguiendo al inmigrante, sino lo que creemos es que nos sentimos abandonados y tiene que haber una mayor presencia y una mayor presencia estructural".

Además, la subirectora de La Razón añade que ese abandono "está justificado pasado el tiempo que ha pasado y viendo la situación que tienen, sobre todo la crisis humanitaria que tienen que afrontar". Morodo considera que, en la manifestación de este domingo en Ceuta, también hay un mensaje para Vox, porque "sí quieren control de fronteras, pero insisto, no se persigue al inmigrante y es muy importante que estuviese convocada por las cuatro comunidades religiosas que conviven en Ceuta".

Al final de aquí, "el único que creo que sale reforzado -si hacemos el análisis estrictamente político- porque la situación no es lo más relevante, lo problemático es atender a las necesidades que tienen ahora mismo los ceutíes, es Vivas, el presidente ceutí", puntualiza Morodo.

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