Lorena Purroy (Humanitarios Sin Fronteras), sobre la situación en Ceuta: "Los niños están desesperados, después de muchas noches durmiendo en la calle"

Desde la ONG Humanitarios Sin Fronteras advierten en Al Rojo Vivo de la precaria situación de los menores en Ceuta después de tantos días durmiendo en las calles.

Un equipo de laSexta Noticias ha hablado Lorena Purroy, de la ONG Humanitarios Sin Fronteras, sobre los traslados de grupos de niñas a la barriada del Príncipe en Ceuta.

En su intervención en el programa Al Rojo Vivo, Purroy cuenta que hay muchas niñas que no tienen dónde dormir. "Están durmiendo en la calle. Las queremos llevar a un sitio específico para ellas. En El Príncipe hemos llamado al director y hay sitio para ellas, pero no colchones".

Desde la ONG, están intentando solucionar ese problema, ya que hasta que no les confirmen el tema de los colchones no las pueden llevar. "Hemos contado unas 60, nos las queríamos llevar en el bus público, pero no podemos. Entonces, como el otro día, nos las tenemos que llevar lo más probable andando. La distancia entre la comisaría y el barrio de El Príncipe es de, aproximadamente, cuatro kilómetros andando", cuenta Purroy en Al Rojo Vivo.

A la pregunta de cómo están pasando las noches tras más de una semana en Ceuta, Purroy asegura que están muy mal y añade que lo peor no son ellas, "porque ya si conseguimos llevárnoslas ya tiene un sitio donde dormir". "Lo peor son los niños que nos preguntan, ¿y nosotros qué? Los niños están desesperados después de muchas noches durmiendo en la calle", añade.

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