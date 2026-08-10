Vallín, sobre la medida de Meloni: "La posición que ha adoptado va a perjudicar más a Italia que a España"

En el programa Al Rojo Vivo, el periodista Pedro Vallín asegura que la posición que ha adoptado Meloni "va a perjudicar más a Italia de lo que va a perjudicar a España"

El periodista Pedro Vallín ha hablado en Al Rojo Vivo sobre la postura adoptada por Italia con respecto a los controles aleatorios procedentes de España: "Para empezar, la acción unilateral de Italia contra España, es una acción de cara a la galería. El flujo entre Italia y España de viajeros beneficia a Italia. Entonces, en realidad la posición que ha adoptado va a perjudicar más a Italia de lo que va a perjudicar a España".

"Y luego a mí me pasma que desconozcamos el significado de las palabras. Regularizar es, por definición, lo contrario del descontrol. Los que están descontrolados son aquellos que están trabajando de forma irregular, sin papeles y sin que figuren en los censos, etcétera. Regularizar es justo es control", añade Vallín. "Control de una masa laboral muy importante que tenemos en este país", apostilla en Al Rojo Vivo.

Vallín critica en Al Rojo Vivo a la Europa del norte, ya que considera que siempre ha tenido una actitud mucho más hipócrita, "porque tampoco son ellos la frontera con el Mediterráneo". En resumen, para Vallín, "todo esto habla en realidad de la hipocresía de Europa para gestionar su pasado colonial. Lo que vivimos hoy es el momento del poscolonialismo. Y hay países que lo han sabido gestionar mejor, en parte por la cultura, pero en todo caso hemos visto como las grandes potencias coloniales y los problemas de seguridad vienen porque han creado guetos".

El periodista pone como ejemplo a la ciudad de París, "una ciudad amurallada por el tren, donde las poblaciones de ex colonias francesas viven aglutinadas en un en los barrios exteriores, y eso genera luego unas diferencias de renta y de seguridad".

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