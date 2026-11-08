Sánchez intenta subirse a la ola progresista de EEUU y Brasil mientras Feijóo le pide que olvide el exterior y "mire los trenes"

Los detalles El presidente del Gobierno ha avivado el miedo a los ultras y ha hecho de los avances sociales su bandera. Feijóo, por su parte, le pide que aterrice en España y promete "revisar el tren palmo a palmo".

La campaña para las elecciones generales del 29N está a punto de comenzar, con los partidos intensificando sus actos y discursos. El presidente Pedro Sánchez busca el voto progresista, destacando la movilización en Brasil y EE.UU., y promete subir el Salario Mínimo y blindar las pensiones. Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica a Sánchez por centrarse en el exterior y promete una gestión centrada en España. Vox sugiere que Sánchez podría enfrentar problemas legales, y los nacionalistas vascos y catalanes, como Junts y Esquerra, ponen condiciones para negociar, buscando influir en el PSOE. laSexta es tu medio de referencia para seguir la actualidad.

Cuenta atrás para que arranque la campaña de las elecciones generales del 29N. Este fin de semana ha estado repleto de actos de los partidos, con los candidatos recorriendo de arriba a abajo nuestro país y reformulando sus discursos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va directo a por el voto progresista, destacando la "movilización" que ha habido en Brasil y EEUU. "Con el voto de la gente, con su fuerza, vamos a volver a repetir", ha afirmado en un mitin este domingo.

Avivando el miedo a los ultras, Sánchez ha hecho de los avances sociales su bandera: "Vamos a subir todos los años el Salario Mínimo Interprofesional (...) y blindaremos en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le pide que olvide el exterior y aterrice en España. "Menos mirar Brasil y más mirar cómo llenamos la nevera; menos mirar a Trump y más mirar los trenes", ha manifestado el 'popular' desde Málaga.

Así, el PP promete gestión, mientras critica las bonificaciones aprobadas por la cúpula de Adif tras la dimisión de Óscar Puente, calificándolo de "vomitivo". "Nosotros vamos a revisar el tren palmo a palmo", ha asegurado, al tiempo que ha reclamado al Gobierno que "devuelva las gratificaciones que han cobrado".

Mientras, Vox no descarta que Sánchez se siente pronto en el banquillo, ya que, según ha declarado Abascal, se ha "confirmado que todo el entorno político y personal de Pedro Sánchez estaba en el ajo". "Estaba pringado hasta el chófer", ha añadido.

Todos se presentan como el voto útil, y los nacionalistas vascos ya han avisado de que no regalarán sus votos al que quiera negociar con ellos. "Ni alfombras rojas, ni azules. Tampoco vamos a entregar apoyos por adelantado ni vamos a convertirnos en secundarios en ninguna estrategia estatal", ha señalado.

La exigencia de Junts para sentarse a negociar es que los catalanes recauden sus impuestos. Y en Esquerra, también se presentan como los mejores para presionar al PSOE, por lo que Gabriel Rufián busca votos entre el electorado socialista "decepcionado" con su partido.

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