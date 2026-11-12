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la abuela Modesta

Luisa Mayol desvela la misteriosa historia del espíritu de la abuela de Penélope y Mónica Cruz que ronda su barrio

Marc Giró descubre que Luis Tosar y Luisa Mayol comparten barrio con Javier Bardem, Penélope Cruz y Mónica Cruz, pero la visita más inesperada de sus vecinos tiene nombre propio: la abuela Modesta.

Luisa Mayol desvela la misteriosa historia del espíritu de la abuela de Penélope y Mónica Cruz que ronda su barrio

El barrio en el que viven Luis Tosar y Luisa Mayol parece sacado de una "alfombra roja". Así lo señala Marc Giró durante su entrevista en Cara al Show, donde bromea con la cantidad de rostros conocidos que comparten vecindario con la pareja, entre ellos Javier Bardem, Penélope Cruz y Mónica Cruz.

Pero, entre tantos vecinos famosos, hay una presencia que ha despertado la curiosidad del presentador de laSexta: la abuela Modesta, abuela de Penélope y Mónica Cruz. "Sé que viene a mi jardín, le dijeron a Mónica que anda velando por la seguridad de todos por allí", confiesa Luisa, que reconoce, entre risas, que "lo que le faltaba" era tener también al espíritu de la difunta abuela Modesta rondando por casa.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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