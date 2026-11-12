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La inesperada actuación musical de Luis Tosar tocando la armónica junto a la banda de Cara al Show

El actor acepta la propuesta del presentador de Cara al Show para interpretar una canción junto a la banda del programa, protagonizando un inesperado momento musical.

La inesperada actuación musical de Luis Tosar tocando la armónica junto a la banda de Cara al Show

Si hay algo que los espectadores de Cara al Show no conocían tanto, era la faceta musical de Luis Tosar. El intérprete, que toca varios instrumentos como el ukelele o la guitarra, ha aceptado la invitación de Marc Giró para interpretar una canción con su armónica junto a la banda del programa.

"Es increíble, a los tíos heteros les dices que si un avión estuviera a punto de chocar contra algo si podría aterrizar y dicen que sí; les dices si pueden tocar con la orquesta espontáneamente y te dicen que sí", bromea Giró, que da paso a la actuación improvisada de Tosar.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver el momento en el que Luis Tosar se arranca a tocar la armónica junto a la banda de Cara al Show.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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