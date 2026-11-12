La entrevista completa de Marc Giró a Luis Tosar y Luisa Mayol en Cara al Show

Luis Tosar y Luisa Mayol comparten con Marc Giró su último proyecto: 'Cara y Cruz', un cortometraje sobre la carga mental invisible, el esfuerzo de anticipar, los cuidados y la desigualdad en la conciliación familiar.

Luis Tosar y Luisa Mayol han visitado Cara al Show para hablar de su último proyecto 'Cara y Cruz', un cortometraje que pone el foco en la carga mental y en todo ese trabajo invisible que implica organizar, anticipar y gestionar las necesidades familiares. La pareja ha abordado una realidad que afecta especialmente a las mujeres y también ha dejado espacio para las anécdotas domésticas y alguna que otra sorpresa.

En España, las mujeres dedican de media 12,5 horas más a la semana que los hombres al trabajo no remunerado relacionado con los cuidados y las tareas domésticas. Una desigualdad sobre la que ambos han querido reflexionar y que, en el caso de la pareja, se convirtió en el origen del proyecto.

La actriz ha insistido en que el problema no consiste únicamente en repartir las tareas domésticas, sino también en asumir la responsabilidad de pensar en todo lo que hay que hacer, organizarlo y anticiparse a las necesidades familiares. "Es importante que el 'te ayudo' sea un 'pensamos los dos, organizamos los dos'", ha defendido, mientras el actor ha reconocido que todavía tiene margen de mejora en su día a día. "He aprendido que tengo que tomar la iniciativa en muchas más cosas de las que la tomo, porque delego muchas cosas en ella", ha admitido.

Nuevo integrante de la familia: 'Henry'

Luis Tosar se ha convertido en una de las personas que más ha entrevistado en sus diferentes estapas Marc Giró y por eso, el presentador de laSexta ha sorprendido al intérprete con un detalle: 'Henry', una aspiradora en miniatura que ya ha conquistado a otros rostros conocidos del programa. "Se lo he regalado también a Carmen Maura, porque detrás de ti hay una cantidad de pirados con el tema de la aspiradora... Thais Villas, Mónica Naranjo...", confiesa Marc Giró, matizando que "él es el pionero".

Las manías domésticas de Luis Tosar y Luisa Mayol

La pareja también ha hablado de sus hábitos en casa y ha demostrado que ambos tienen sus propias manías cuando se trata de mantener el orden y la limpieza. Eso sí, no siempre coinciden en aquello que les molesta. Tosar ha reconocido que se fija especialmente en la simetría y en la colocación de los objetos. Luisa Mayol, en cambio, tiene una relación especial con los olores y los elementos naturales.

La curiosa historia del espíritu de la abuela Modesta

Bromeando sobre el barrio en el que vive el matrimonio, al que Marc Giró denomina como "alfombra roja", por la cantidad de rostros conocidos que residen allí, entre ellos Javier Bardem, Penélope Cruz y Mónica Cruz, la actriz ha desvelado que más allá de los vecinos famosos, tienen una presencia mucho más misteriosa: Modesta, la abuela de Penélope y Mónica Cruz.

"Sé que viene a mi jardín, le dijeron a Mónica que anda velando por la seguridad de todos por allí", ha contado Luisa Mayol, que ha reconocido, no obstante, que "nunca ha llegado a verla", bromeando con la posibilidad de tener también al espíritu de la difunta abuela rondando por su casa.

Para cerrar la entrevista por todo lo alto, Luis Tosar ha sorprendido al público de Cara al Show con una improvisada actuación musical junto a la banda del programa, en la que ha tocado la armónica.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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