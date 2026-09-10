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Entrevista en MVT

Wyoming le preguntaría a Sánchez por qué no quitó la Ley Mordaza: "A día de hoy, la palabra de un policía vale más que la de un ciudadano"

El presentador de El Intermedio tendrá la oportunidad de entrevistar a Pedro Sánchez el próximo lunes, 14 de septiembre, e Iñaki López le ha planteado qué le gustaría preguntar al presidente del Gobierno.

El presentador de El Intermedio tendrá la oportunidad de entrevistar a Pedro Sánchez el próximo lunes, 14 de septiembre, e Iñaki López le ha planteado qué le gustaría preguntar al presidente del Gobierno.

El próximo lunes, 14 de septiembre, Pedro Sánchez será entrevistado en El Intermedio. Iñaki López ha querido saber qué le preguntaría el Gran Wyoming al presidente del Gobierno "como ciudadano", aprovechando su visita a Más Vale Tarde.

"¿Qué duda te asalta?", plantea Iñaki. El presentador de El Intermedio explica que a él, "desde el día 1", le gustaría saber por qué no quito la Ley Mordaza. "Es una ley de un país totalitario", afirma, "ya es grave que un policía te puede detener por la cara, pero, con esa ley, te puede meter en la cárcel por la cárcel".

El presentador señala que "a día de hoy, la palabra de un policía vale más que la de un ciudadano". Wyoming afirma que esta ley es "absolutamente delirante". Cuenta que, por ejemplo, El Intermedio ha recibido e-mails de gente que ha acudido a manifestaciones para defender, por ejemplo, la educación pública "y llega un policía pidiendo documentación".

Los agentes, como explican esos correos, les dicen que están llevando a cabo controles rutinarios, pero, finalmente les imponen multas por asistir a manifestaciones legales. "Te las tienes que comer, recurrir, pagar y recurrir", añade Wyoming.

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