Luis Tosar y Luisa Mayol revelan sus manías más curiosas: "Todo eso es el diablo en la casa"

La pareja de actores confiesa en Cara al Show sus particulares obsesiones con el orden, los olores, la limpieza y las energías: de los cojines del sofá al palo santo y la salvia.

Luis Tosar y Luisa Mayol tienen muchas cosas en común, pero también sus propias manías cuando se trata de mantener la casa en orden y limpia. La pareja visita Cara al Show y desvela algunas de sus costumbres más peculiares, demostrando que, aunque coinciden en ser maniáticos, no siempre lo son por los mismos motivos.

El actor explica que, en su caso, presta especial atención a la simetría y a la colocación de los objetos. "Por ejemplo, la colocación de los cojines del sofá es algo que a ella le pone un poco más nerviosa",desvela entre risas.

Luisa Mayol, por su parte, tiene una relación muy especial con los olores y los elementos naturales. "Todo lo que tenga que ver con el palo santo, la salvia, el eucalipto...", desvela la actriz, mientras Luis Tosar asegura que "a veces es para bien y otras para mal". "El olor a pescado, a cebolla... todo eso es el diablo en la casa", asegura entre risas el intérprete.

Pero la obsesión de Luisa va más allá de la limpieza convencional. "Mi TOC tiene que ver con las energías", explica la actriz, antes de detallar cómo realiza sus particulares rituales de purificación: "Puedo pasar por al lado tuyo y te hago unos sahumerios, el palo santo, ¡estoy todo el día haciendo limpieza!", asegura.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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