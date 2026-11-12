Luis Tosar bromea con Marc Giró tras su comentario sobre Shakira: "Tú eres como Feijóo"

El actor, que llega a Cara al Show para presentar 'Cara y Cruz' junto a Luisa Mayol, lanza una 'pullita' a Marc Giró después de que este asegure que no caminó con Shakira "porque no quiso".

Luis Tosar y Luisa Mayol, pareja dentro y fuera de la pantalla, visitan Cara al Show para promocionar 'Cara y Cruz', un cortometraje escrito y dirigido por María Bestar, que narra el día a día de una pareja y las consecuencias de la carga mental en las tareas del hogar.

Sin embargo, la charla comienza desviándose hacia la música, después de que ambos entren al plató al ritmo de uno de los míticos temas de Shakira. "Nuestros hijos son responsables de que Shakira nos una", explica Luisa Mayol, a lo que Luis Tosar reconoce que sus gustos musicales han pasado por diferentes etapas. "Bailaba breakdance, también tuve la época heavy, mucho rock y Shakira es muy rockera", comenta el actor.

Entre risas, los intérpretes recuerdan que fueron algunos de los afortunados que pudieron entrar al estadio junto a la artista de Barranquilla. "Fue un subidón, ¿tú sabes lo que es entrar por ahí donde hay miles de personas?", cuenta Tosar. Una experiencia que Marc Giró aprovecha para recordarle que él también ha vivido algo parecido: "Estuve en la casita de Bad Bunny", comenta el presentador de laSexta, a lo que el actor responde con orgullo que "ellos también". "¿Pero, tú caminaste con Shakira?", le lanza la 'pullita' Mayol a Giró, que asegura que "no, porque no quiso". "Tú eres como Feijóo, no eres presidente del Gobierno porque no quieres", zanja Luis Tosar entre risas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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