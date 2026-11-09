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Crisis migratoria

Operación para desmantelar el campamento del puerto de Ceuta: la Policía ejecuta un segundo desalojo de migrantes

Los detalles Como ya ocurriera este domingo, agentes de la Policía Nacional han sorprendido a los migrantes situados en este asentamiento para volverlos a dividir entre aquellos que se irán a otros centros y los que serán devueltos a la frontera

Imagen del traslado de migrantes del puerto de Ceuta de este domingo Imagen del traslado de migrantes del puerto de Ceuta de este domingoAgencia EFE
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La Policía Nacional ha comenzado este lunes a primera hora un nuevo operativo en el asentamiento del puerto de Ceuta para realizar un segundo traslado de migrantes y continuar con el desmantelamiento del espacio.

Según ha adelantado 'El Faro de Ceuta', los agentes están actuando en esta ocasión en las carpas cerca de la entrada al puesto de acceso a la explanada del puerto desde las seis de la mañana para proceder a un nuevo traslado.

Este nuevo operativo está funcionando de la misma manera que el anterior. El objetivo es dividir a los migrantes en dos grupos. Un primero será trasladado a la frontera para ser devuelto a Marruecos y está compuesto de aquellas personas cuya petición de asilo ha sido resuelta de manera negativa. Por otro lado, aquellos cuyo trámite siga en marcha, serán reubicados en otros centros que tienen espacio para albergarlos.

Este domingo ya se llevó a cabo "un primer operativo desalojando por completo las 50 carpas de la AECID ubicadas en muelle de Poniente, donde se procederá a la limpieza y el desmantelamiento de las mismas", el cual implicó el traslado de alrededor de 450 migrantes.

Fuentes del Gobierno ya confirmaron a laSexta que estas acciones continuarán "con próximos traslado de personas migrantes que se encuentran en dispositivos temporales, con el objetivo de optimizar las plazas disponibles en otros emplazamientos".

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