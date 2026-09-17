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¡Sí, son familia!

¿Qué relación tienen Marc Giró y Thais Villas? Así lo desvelan en el plató de Cara al Show

"Demos la bienvenida a la reportera más famosa de este país, que lleva 20 años en El Intermedio y alguno más siendo mi cuñada", destaca Marc Giró al presentar a Thais Villas en el plató de Cara al Show.

¿Qué relación tienen Marc Giró y Thais Villas? Así lo desvelan en el plató de Cara al Show

Marc Giró presenta en plató en el segundo programa de la segunda temporada de Cara al Show a alguien muy especial para él: "A la reportera más famosa de este país, que lleva 20 años en El Intermedio y alguno más siendo mi cuñada, ¡Thais Villas!".

Y es que, como recuerdan a lo largo de la entrevista, Marc Giró está casado con Santi Villas, hermano de Thais Villas. Incluso, Santi hizo de reportero en El Intermedio sustituyendo a su hermana durante la época en la que Thais estaba de baja por maternidad.

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