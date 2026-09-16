Ahora

cuidar a quien cuida

Más peso a la figura del cuidador y compatibilidad en las ayudas: lo que trae la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad

Los detalles El objetivo de la reforma es la autonomía y el bienestar de las personas dependientes sin olvidarse de sus cuidadores, a los que corresponderá alta en la Seguridad Social, prestación económica por cuidados y le da derechos, como recibir formación para el cuidado y autocuidado.

Más peso a la figura del cuidador y compatibilidad en las ayudas: lo que trae la reforma de la ley de la Dependencia y Discapacidad
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La reforma de la ley de la Dependencia y Discapacidad ha pensado en Javier Torrado, con una lesión medular. "Necesito de personas para cosas tan básicas como vestirme o ir al baño", ha explicado a laSexta. Pero también ha pensado en su pareja, José Antonio Pascual, quien antes era alfarero.

"Tenía un taller pero lo cerré. La dedicación a Javier era al 100%", ha contado. Pero como ningún papel les une, para las administraciones no son familia y no le corresponde ingreso alguno como cuidador. "Yo solicité el desempleo y con él he estado tirando hasta que se agote", ha señalado.

La reforma de la ley le reconocerá como cuidador principal de Javier y le corresponderá alta en la Seguridad Social, prestación económica por cuidados y le da derechos, como recibir formación para el cuidado y autocuidado.

"Agradezco que se le de mucho peso a la figura del cuidador como un trabajo duro y no remunerado, totalmente altruista y que se hace desde el amor", ha expresado Javier

Además, la ley contempla la compatibilidad de las ayudas. No tendrán que elegir entre esa prestación o acceder a un servicio, como puede ser un centro de día. Esa complementariedad es lo que más celebra Inmaculada Gutiérrez, cuyo hijo tiene autismo severo.

Podrá tener "más posibilidades de acceder a más servicios y mejorar su autonomía personal", ha apuntado. Ya no tendrá que elegir entre su plaza en un servicio residencial o su ilusión: "Que algún día mi hijo, que tiene muchas limitaciones pero también muchas capacidades, pueda tener un empleo con apoyos".

El objetivo de la reforma es la autonomía y el bienestar de las personas dependientes sin olvidarse de sus cuidadores.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La jueza Tardón cita como testigos a Vivas y al exjefe de Gabinete de la Delegación Gobierno y pide las alertas emitidas y sus destinatarios
  2. El Gobierno de Ayuso acusa al cirujano que denunció la modificación de las listas de espera: "Él mismo las manipuló para trabajar menos"
  3. La jueza del caso del hermano de Sánchez pide que se investigue si la trama de Leire Díez tuvo contactos con el narcotráfico para atacarla
  4. Rubén, víctima de la agresión fascista en Oviedo, acusa a Feijóo de "esconderse" tras las palabras del alcalde: "¿No hay nadie en el PP al que le parezca mal que nos pateen la cara?"
  5. La UE vetará las redes sociales a menores de 13 años y las limitará hasta los 15
  6. 'La bola negra', la película que representará a España en los Oscar 2027