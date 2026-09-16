Más peso a la figura del cuidador y compatibilidad en las ayudas: lo que trae la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad

Los detalles El objetivo de la reforma es la autonomía y el bienestar de las personas dependientes sin olvidarse de sus cuidadores, a los que corresponderá alta en la Seguridad Social, prestación económica por cuidados y le da derechos, como recibir formación para el cuidado y autocuidado.

La reforma de la ley de Dependencia y Discapacidad busca mejorar la vida de personas como Javier Torrado, con una lesión medular, y su pareja, José Antonio Pascual, quien dejó su trabajo de alfarero para cuidarlo. Aunque no están legalmente unidos, la reforma le reconocerá como cuidador principal, otorgándole derechos como alta en la Seguridad Social y una prestación económica. La ley también permite la compatibilidad de ayudas, evitando que las familias elijan entre prestaciones o servicios. Inmaculada Gutiérrez, madre de un hijo con autismo severo, celebra esta medida, que promueve la autonomía y bienestar de las personas dependientes y sus cuidadores.

La reforma de la ley de la Dependencia y Discapacidad ha pensado en Javier Torrado, con una lesión medular. "Necesito de personas para cosas tan básicas como vestirme o ir al baño", ha explicado a laSexta. Pero también ha pensado en su pareja, José Antonio Pascual, quien antes era alfarero.

"Tenía un taller pero lo cerré. La dedicación a Javier era al 100%", ha contado. Pero como ningún papel les une, para las administraciones no son familia y no le corresponde ingreso alguno como cuidador. "Yo solicité el desempleo y con él he estado tirando hasta que se agote", ha señalado.

La reforma de la ley le reconocerá como cuidador principal de Javier y le corresponderá alta en la Seguridad Social, prestación económica por cuidados y le da derechos, como recibir formación para el cuidado y autocuidado.

"Agradezco que se le de mucho peso a la figura del cuidador como un trabajo duro y no remunerado, totalmente altruista y que se hace desde el amor", ha expresado Javier

Además, la ley contempla la compatibilidad de las ayudas. No tendrán que elegir entre esa prestación o acceder a un servicio, como puede ser un centro de día. Esa complementariedad es lo que más celebra Inmaculada Gutiérrez, cuyo hijo tiene autismo severo.

Podrá tener "más posibilidades de acceder a más servicios y mejorar su autonomía personal", ha apuntado. Ya no tendrá que elegir entre su plaza en un servicio residencial o su ilusión: "Que algún día mi hijo, que tiene muchas limitaciones pero también muchas capacidades, pueda tener un empleo con apoyos".

El objetivo de la reforma es la autonomía y el bienestar de las personas dependientes sin olvidarse de sus cuidadores.

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