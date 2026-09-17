¿Qué es el código 'Sin-di' en televisión? Thais Villas revela la estrategia de Telecinco que se negó a usar

Hace más de 20 años, antes de trabajar en El Intermedio, Thais Villas fue reportera de sucesos en Telecinco, donde se usaba el "código Sin-di": "Nunca lo hice, me jugaba la vida cada vez que traía a un testimonio, pero no podía hacerlo".

Thais Villas repasa en el plató de Cara al Show su carrera tras más de 20 años en televisión. Y es que la reportera de El Intermedio, que lleva en el programa desde sus inicios hace dos décadas, estuvo trabajando antes en Telecinco. "¿En El Intermedio existe el 'código sin-di'?", pregunta Marc Giró a la reportera, que contesta que "en El Intermedio no". "Era en Telecinco", detalla Thais Villas, que explica en este vídeo de qué se trata: "A mí me pusieron en sucesos y estaba en un submundo que no entendía porque no había estado nunca".

"Me decían que tenía que hacer el texto más humano, pero, ¿cómo es eso?", se preguntaba Thais Villas en aquella época, donde descubrió que "había que poner como poesía" cuando se hablaba de sucesos. Además, "en las primeras reuniones el coordinador de sucesos me preguntó si el testimonio que tenía era 'sin-di' o 'no sin-di': "Yo me quedé blanca porque a la única Cindy que conocía era a Cindy Crawford".

Al preguntarle al coordinador, Thais Villas recibió una surrealista respuesta: "Me dice, 'sin dientes', es decir, si tiene dientes o no, porque si no tiene en la televisión no vale". "Digo, '¿cómo?', '¿yo cómo le voy a decir al padre del muerto, usted tiene dientes?'", reflexiona Thais Villas, que cuenta a Marc Giró la respuesta que recibió de su superior: "Me dijo que mandaran una foto sonriendo, ¡una persona que acababa de perder a alguien!". "Nunca lo hice", reconoce Thais Villas al presentador, al que confiesa: "Me jugaba la vida cada vez que traía a un testimonio, pero no podía hacerlo...".

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